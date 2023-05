Saquarema realiza mais de 1500 atendimentos durante 1ª Edição da “Semana da Saúde”

A primeira edição da “Semana da Saúde” foi um verdadeiro sucesso! Realizado entre os dias 15 e 19 de maio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Saquarema ofereceu diversos serviços de saúde à população saquaremense.

Com uma estrutura montada na Praça do Bem Estar, no Centro da cidade, moradores tiveram a oportunidade de realizar diversos exames, além de receberem orientações sobre prevenção voltadas à saúde da mulher, do homem, bucal, alimentar e física, feira do produtor rural; ações de Promoção da Saúde para o combate às Arboviroses; orientações e atendimento dos postos do INSS, Receita Federal e Sala do Empreendedor, orientações sobre adoção de animais e cuidados com os pets; informações sobre os atendimentos realizados no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e no Centro de Apoio ao Paciente Oncológico (CAPO).

Além dos serviços das secretarias municipais, uma carreta do Rio Imagem, da Secretaria de Estado de Saúde, esteve no local realizando exames de imagem.

Os cuidados com os pets também foram abordados na Semana da Saúde | Foto: Divulgação

Durante os cinco dias de evento foram feitos 355 exames de mamografia, 290 de ultrassonografia (Pélvica, mamária, transvaginal, transvaginal com Doppler, tireoide e Tireoide com Doppler); 634 atendimentos de aferição de pressão arterial e glicemia, também foram feitas 181 testagens para HIV, Hepatites e Sífilis, além de 40 consultas médicas voltadas para a saúde do homem e encaminhamento de todos os pacientes para realização de exames. O evento também contou com ações de embelezamento e bem-estar, com 20 atendimentos de manicure, 20 cortes de cabelo e 40 massagens relaxante.

“Estamos muito felizes com os resultados da primeira edição da semana da saúde. Conseguimos reunir diversos serviços em um único local. Através de uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, feita por intermédio do Deputado Estadual Pedro Ricardo, trouxemos a carreta do Rio Imagem e realizamos centenas de exames. Esta é uma iniciativa que pretendemos dar continuidade aqui no município” disse a Prefeita, Manoela Peres.

A Semana da Saúde foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, e contou com a parceria da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, Secretaria Municipal da Mulher, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, Secretaria de Estado de Saúde e Universidade de Vassouras.