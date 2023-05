Saquarema participa do Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento

O município de Saquarema participou do Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento, na cidade do Rio de Janeiro. A cidade foi representada pelas agentes de desenvolvimento Sarah Ramalho e Márcia Vidal (ambas da Secretaria Municipal de Urbanismo) e Letícia Majosene (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Realizado pelo Sebrae-RJ, a II edição do evento teve como tema “Caminhos para o Desenvolvimento, no Estado do Rio de Janeiro”. Durante o encontro, os presentes puderam participar de painéis com temáticas voltadas para o desenvolvimento territorial, nova Lei de Licitações e Contratos, sistema Compras.gov, nota fiscal eletrônica de serviços (app para o MEI disponibilizado pelo Governo Federal), inovação e sustentabilidade nos governos.

O encontro também reuniu algumas govtechs para apresentar soluções para os desafios enfrentados pelas gestões dos governos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Uma GovTech pode ser entendida como um conjunto de infraestruturas, soluções e atores que utilizam a inovação e a tecnologia para melhorar serviços e processos públicos, solucionando problemas complexos e gerando impacto na sociedade.

“Encontros como este, onde trocamos experiências e conhecemos casos de sucesso, ajudam a trazer novas ideias e projetos para Saquarema. Saímos daqui com bons exemplos que podemos implementar em nossa cidade e também tivemos a oportunidade de mostrar o que vem sendo executado em prol do desenvolvimento de Saquarema”, afirmou Sarah Ramalho.

A Rede de Agentes de Desenvolvimento do Sebrae foi criada para auxiliar nas políticas de implementação e continuidade da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas nos municípios. Atualmente o papel desses agentes inclui também a articulação de ações públicas na promoção do desenvolvimento local juntamente com o poder público municipal e as lideranças do setor privado.