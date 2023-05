Saquarema abre mais 2 mil vagas para o Conexão Universitária

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abriu inscrições para a terceira rodada do Programa Conexão Universitária. Nesta etapa, 2.000 bolsas de estudo estão sendo oferecidas pelo município para moradores que queiram ingressar em uma Universidade. As inscrições vão até o dia 04/06/2023.

Antes de se inscrever, é de extrema importância que o candidato conheça o Edital do Aluno. O documento, publicado no Diário Oficial do Município no dia 12/04/2023, está disponível AQUI.

A lista completa dos cursos e vagas disponíveis também consta no Edital de abertura 001/2023.

Para participar do programa é necessário morar em Saquarema há mais de cinco anos, além disso, é fundamental que a renda per capita não exceda 2 (dois) salários-mínimos por membro da família, exceto para o curso de graduação em medicina.

As inscrições podem ser feitas no portal do COUNI ou na sede do programa, que fica na Rua Gelcílio Machado, 150, em Bacaxá – rua em frente ao Supermercado Esperança. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.