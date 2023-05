Projeto Grão de Areia chega à segunda temporada em Saquarema

O pontapé para a temporada 2023 será no dia 04 de junho, com um evento de reinauguração do núcleo Saquarema, na Barrinha - Foto: Divulgação

O projeto Grão de Areia, realizado na cidade por meio de parceria com a Prefeitura de Saquarema, chega à segunda temporada no município. Com patrocínio da Enel e Incentivo ao Esporte pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, o projeto cresce em 2023 e oferecerá 100 vagas gratuitas para crianças de 7 a 14 anos. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

“Estamos muito felizes por retomarmos o Grão de Areia e pela possibilidade de atender ainda mais meninos e meninas. Estamos impactando de maneira muito positiva centenas de jovens e crianças, transformando vidas por meio do esporte, da educação e da inclusão” afirmou Marcelo Mendes, idealizador do projeto e que é o atual técnico da seleção chinesa de Beach Soccer, além de instrutor FIFA e da CBF Academy.

O pontapé para a temporada 2023 será no dia 04 de junho, com um evento de reinauguração do núcleo Saquarema, na Barrinha. Na programação, com início previsto para às 08h30min, haverá clínica de Beach Soccer, além de duas partidas amistosas entre Carioca Beach Soccer x Saquarema (amistoso feminino) e Seleção Brasileira Master x Seleção de Saquarema Master. O núcleo funciona na Rua da Lagoinha, 162 – Barrinha.

“Quando conheci o projeto, vi a potencialidade para aplicação em nossa cidade. A primeira edição do Grão de Areia foi um sucesso e tivemos uma procura muito grande por parte dos nossos alunos. Vamos, agora, iniciar a segunda turma desta escolinha, tendo a certeza de que também será bem recebida pela nossa população!”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

Todos os instrutores e técnicos do núcleo do projeto Grão de Areia vão passar por cursos de capacitação para aplicação da metodologia desenvolvida especificamente para o projeto. Além dos técnicos, o núcleo também oferece atendimento com o apoio de assistentes sociais.

Para se inscrever, o responsável pela criança e/ou adolescente deverá preencher formulário e apresentar diversos documentos, como xerox do RG do responsável e da criança, caderneta escolar, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e atestado médico na sede da Secretaria de Turismo, que funciona na Praça dos Pescadores, Centro de Saquarema. O período de inscrições vai até o dia 02 de junho e as aulas serão iniciadas no dia 05/06/23.

O Projeto Grão de Areia Beach Soccer tem apoios da CBSB (Confederação de Beach Soccer do Brasil), da FEBSERJ (Federação de Beach Soccer do Estado do Rio de Janeiro).