Prefeitura de Saquarema cria novos horários de ônibus para Vilatur e Mombaça

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, determinou a criação de novos horários para as linhas de ônibus que atendem aos bairros de Vilatur e Mombaça. A nova grade de saídas já começa a valer nesta segunda-feira, 22/05.

Para o bairro de Vilatur, a Prefeitura determinou a criação da linha 42 – Bacaxá x Vilatur (via Rodovia Amaral Peixoto), com ponto inicial na antiga loteria, próximo à agência da 1001, em Bacaxá. Todo o itinerário será feito pela Rodovia Amaral Peixoto, sem passar pelo bairro da Água Branca, como é feito pelo itinerário da linha 23. Inicialmente, a linha terá cinco saídas em cada sentido, de acordo com o quadro abaixo:

– saídas de Bacaxá (segunda a sexta): 05:20, 07:00, 12:20, 17:00, 18:20.

– saídas de Vilatur (segunda a sexta): 06:00, 07:35, 12:55, 17:35, 18:55.

Aos sábados, as saídas de Bacaxá serão às 07:00, 12:40 e 16:40, com retorno em Vilatur nos horários de 07:35, 13:15 e 17:15. Domingos e feriados a linha não opera, permanecendo os horários da linha 23 via Água Branca.

A outra linha com acréscimo de horário é a 21 – Bacaxá x Mombaça. A nova grade dos dias úteis terá a volta do horário das 20 horas, em Bacaxá, atendendo a pedidos da população. O ônibus retornará às 20:50, saindo da Mombaça.

“Nossas equipes estão realizando estudos de origem e demanda, analisando relatórios de viagens e outros documentos para buscar a melhoria dos horários das linhas municipais. Em breve, teremos mais novidades para a população”, afirmou o Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira.

Para sugestões ou reclamações, os usuários das linhas municipais podem entrar em contato com a plataforma Fale Ônibus pelo telefone 0800 886 1000.