Saquarema avança com obras da nova creche de Bonsucesso

Tem creche nova em construção! A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com as obras da nova creche do bairro Bonsucesso. Após o término da construção, aproximadamente 100 crianças serão beneficiadas com a nova unidade escolar. Nesta etapa das obras, toda a estrutura já está concluída. As equipes estão atuando no revestimento cerâmico interno das salas e demais espaços. Já na área externa, a pavimentação se encontra bem encaminhada.

O novo modelo de creche usado pela Prefeitura de Saquarema utiliza o sistema modular pré-fabricado, que oferece mais rapidez na entrega das mesmas. Cada creche contará com 838,60 metros quadrados de área construída, 5 salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer, e jardins sensoriais. São estruturas que fornecerão segurança e acessibilidade para alunos, pais, professores e demais funcionários. Até o final do ano de 2024, a Prefeitura de Saquarema irá construir 15 creches deste tipo em diversos bairros da cidade.

“Com as 15 novas creches construídas até o ano de 2024, daremos um salto de grande importância para a Educação Pública da nossa cidade, oferecendo mais de 1400 vagas para a população”, completou a Prefeita Manoela Peres.

Além da unidade construída no bairro de Bonsucesso, a Prefeitura está construindo outras creches nos bairros Asfalto Velho, Jardim Ipitangas, Jaconé (uma na Rua 13 e outra na Rua 113) e Rio d’Areia. No bairro Jardim, as equipes estão trabalhando na terraplanagem do terreno de onde será construída a nova creche.