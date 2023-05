São Pedro da Aldeia ganha novo ponto de coleta de lixo eletrônico

O município de São Pedro da Aldeia agora conta com mais um ponto de coleta de lixo eletrônico. Além da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, agora os moradores poderão descartar celulares, TVs, computadores, monitores, teclados, mouses, impressoras e circuitos eletrônicos, entre outros, na sede da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, no bairro Balneário (Rodovia Amaral Peixoto, km 107).

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura aldeense e a Associação Brasileira de Reciclagem Eletrônica e Inclusão Digital (ABREID). O novo ponto de coleta de lixo eletrônico foi instalado nesta quinta-feira (18/05).

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou a importância da iniciativa. “É um trabalho extremamente importante para o município, pois retira do meio ambiente materiais que são poluentes e que iriam para locais inadequados. Essa ação de reciclagem eletrônica é importante, pois faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ampliando os pontos na nossa cidade, aceleramos o processo de retirada e fazemos a destinação correta para o lixo eletrônico. Além disso, aumentamos o nosso ICMS ecológico”, declarou.

Na oportunidade, o diretor de Meio Ambiente e Pesca, Leonardo Rosas, enfatizou a participação dos moradores. “Este novo ponto de coleta vai ajudar o morador a descartar o lixo eletrônico corretamente, pois são materiais bastante nocivos ao meio ambiente. Com esta nova caçamba, esperamos que a população participe e realize corretamente o descarte”, afirmou.

A quinta-feira (18/05) também marcou a primeira ação de recolhimento do material descartado na sede da Secretaria de Meio Ambiente (Rua 07, lote 12, quadra 08, loteamento Jardins de São Pedro, bairro Nova São Pedro). O ponto de coleta no local foi instalado no início de março e teve grande adesão dos moradores aldeenses. No espaço, a população descartou corretamente lixos eletrônicos como notebooks, TVs, mouses e impressoras, entre outros objetos.

Confira abaixo a lista de produtos permitidos para o descarte nos pontos de coleta:

Impressoras

Fios e cabos

Teclados

Mouses

Roteadores

Decodificadores de TV

Equipamentos de telefonia

Nobreak de computador

Antena de satélite

Notebooks

Celulares

Tablets

Computadores

TV’s LCD

Acessórios de computadores

Aparelho de som

Ar condicionado split

Monitores de computador

Máquinas fotográficas

Filmadoras

Torres de computador