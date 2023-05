São Pedro da Aldeia apresenta jam session com jazz e bossa nova nesta quinta (18)

Nesta quinta-feira (18/05), a Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro, recebe mais uma jam session do projeto Sal dá Jazz. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e terá como atração principal a banda Carla Paz & Trio Bossa Jazz com repertório de clássicos do jazz e da bossa nova. A programação é aberta ao público e terá início às 19h com uma sessão de música instrumental na Casa do Artesão e, às 20h, com a banda no palco da praça.

O grupo Carla Paz & Trio Bossa Jazz é composto por Carla Paz (vocal), Joabe Oliveira (bateria), Kalebio Silva (vocal/ guitarra) e Edson Santos (baixo), quatro músicos apaixonados pela bossa nova, samba-jazz e MPB e que já acumulam, juntos, mais de 30 anos de estrada.

O quarteto foi criado em São Pedro da Aldeia no verão de 2021 para 2022 por ocasião do projeto “Verão #tônoRio”, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo. Desde então, o conjunto vem ganhando destaque em apresentações nos projetos de música ao vivo promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, como o “Sal dá Jazz”, o “Concerto Musical Gabriel Joaquim” e o “Música na Praça”.

Este ano, a realização do Sal dá Jazz foi possível graças ao lançamento do Edital nº 01/2023, que promoveu a seleção e a contratação de artistas da música local para apresentações no projeto e nos demais eventos e ações da Secretaria Municipal de Cultura ao longo deste primeiro semestre. Durante as jam sessions, o espaço fica aberto aos músicos amantes da improvisação, que tenham interesse em se apresentar no palco.

Sobre o Sal dá Jazz

O Sal dá Jazz é o primeiro projeto lançado pela Secretaria Municipal de Cultura voltado à democratização do acesso ao jazz e à improvisação musical. O nome do projeto faz alusão à histórica atividade salineira, que por décadas comandou a economia do município, impulsionando e influenciando a cultura e o desenvolvimento regional.

O evento tem como proposta principal criar na Região dos Lagos um ponto de encontro para músicos e ouvintes amantes da improvisação, do jazz, da bossa nova, da MPB, do samba/jazz e do jazz latino. O cronograma prevê apresentações musicais uma vez por mês na Praça Hermógenes Freire da Costa.