Polícia prende mulher acusada pela morte de amiga em Arraial do Cabo

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (17), em Petrópolis, na Região Serrana, acusada de matar a própria amiga em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no mês passado.

Segundo investigação da 132ª DP (Arraial do Cabo), a suspeita teria golpeado com uma faca e ateado fogo na amiga, com a ajuda de pelo menos uma outra pessoa. Porém, ao procurar a delegacia, ela contou uma outra versão sobre o ocorrido.

Aos agentes da Polícia Civil, no dia 18 de abril, a mulher afirmou que as duas tinham sido roubadas a caminho da Região dos Lagos. Dois assaltantes em uma moto teriam aproveitado a parada delas para fazer xixi e anunciarem o crime.

A acusada contou, então, que quem pilotava teria levado o celular e outros objetos da amiga e fugido, porém o carona teria entrado no carro junto com elas e as levado até um local deserto, perto do Praia do Pneu.

Segundo depoimento dela, ao chegar na localidade, o criminoso teria ordenado que as duas amigas esfaqueassem uma a outra, e que ela obedeceu, esfaqueando a colega. Em seguida, o assaltante teria jogado um líquido inflamável nas duas e fugido por uma área de mata.

A "sobrevivente" teria então conseguido pegar uma carona até a estrada e seguido para a Delegacia de Araruama, mas sua amiga não teria tido a mesma sorte, sendo alcançada pelo ladrão e tendo seu corpo ateado fogo pelo criminoso.

A vítima chegou a ser socorrida por moradores de um condomínio próximo ao local do crime, porém ficou internada com quase 70% do corpo queimado e acabou não resistindo aos ferimentos.

A partir da perícia e de provas colhidas, o setor de inteligência da polícia identificou que a versão contada pela suspeita estava contraditória e inconsistente, e que alguns indícios indicavam a participação dela no crime.

Com isso, foi solicitada a prisão temporária da acusada e realizada uma busca e apreensão em endereços ligados ao comparsa dela no crime.