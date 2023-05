PM prende três homens que iriam assaltar caixa eletrônico em drogaria de Cabo Frio

O veículo ficou no local do acidente e os policiais seguiram com os três homens para a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio) - Foto: Reprodução

Na noite do último domingo (14), a Polícia Militar prendeu três homens que se preparavam para assaltar um caixa eletrônico de uma drogaria no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Os criminosos foram capturados na Rua Santos Dummont.

Os agentes receberam informações de um possível roubo, por três indivíduos, em um veículo vermelho. Ao chegar ao local da denúncia, a equipe identificou o veículo em preparação de fuga e, durante a tentativa, o carro acabou colidindo com uma árvore.

O trio tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes. Durante a revista pessoal e no veículo, foram encontrados R$ 2,1 mil em espécie com tinta rosa (manchado por dispositivo antifurto de caixa eletrônico), um pé de cabra e uma cavadeira.

Após interrogatório, um dos detidos, de 49 anos, natural do estado de Santa Catarina, e que estava acompanhado do filho de 27 anos, confessou que estavam no Rio de Janeiro para praticar roubo a caixas eletrônicos e já haviam observado a movimentação do terminal de uma drogaria e planejavam cometer um roubo no estabelecimento no mesmo dia da captura. Ele ainda tentou subornar os militares, oferecendo uma “parceria” com a equipe para que o crime na drogaria acontecesse e fosse bem-sucedido.

Ainda de acordo com os agentes, o terceiro detido, conhecido como “Nego Pinho”, de 33 anos, estava com um mandado de prisão em aberto da Vara Criminal de Camaragibe, no estado de Pernambuco.

O veículo ficou no local do acidente e os policiais seguiram com os três homens para a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), para o registro da ocorrência, onde pai e filho foram autuados por corrupção ativa e o terceiro criminoso permaneceu preso devido ao mandado em aberto.