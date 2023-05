Homem é preso por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação em São Pedro da Aldeia

Agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta quinta-feira (11/05), um homem em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação. Ele foi capturado em São Pedro da Aldeia, após ação de inteligência.

Segundo os policiais, foram realizadas diligencias com o objetivo de coibir a circulação de veículos clonados na cidade. Durante a ação, os agentes souberam de uma motocicleta que estava sendo vendida em uma rede social, sem placa e com precificação bem abaixo do mercado.

Após identificação e localização do vendedor, a equipe apurou a numeração do chassi e do motor do veículo. Os agentes fizeram contato com o verdadeiro dono da motocicleta que correspondia àqueles dados, e ele confirmou e comprovou que seu veiculo encontrava-se em sua casa.

Os policiais, então, constataram que a moto em questão se tratava de um clone, produto de crime. O autor possui passagem por tráfico de drogas.