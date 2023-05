PF faz operação contra ocupações irregulares em área de proteção ambiental em Cabo Frio

A Polícia Federal realizou, em ação conjunta com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Secretaria do Meio Ambiente de Cabo Frio e o Ministério Público Federal, uma operação em combate à ocupação irregular de terras e o desmatamento ilegal na área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João, no município de Cabo Frio, distrito de Tamoios, nessa quinta-feira (11).

Durante a ação, foram demolidas cinco construções erguidas de maneira ilegal dentro da área de preservação ambiental. Além disso, verificou-se que outras 40 casas foram cadastradas para um posterior encaminhamento de moradores para programas sociais. Diante disso, os órgãos ambientais vêm tornando essas operações mais frequentes, com o intuito de reprimir a retirada de vegetação nativa e promover a preservação do corredor ecológico.

A APA da Bacia do Rio São João é uma unidade de conservação de uso sustentável, com cerca de 150.400 hectares, e abrange ecossistemas da Mata Atlântica, como a "mata de baixada", mangues e a restinga.

A região sofre com um intenso processo de fragmentação de habitats, provocado por sucessivos ciclos econômicos de exploração dos recursos aliado ao histórico de ocupação do seu território. Portanto, diversas espécies de animais que ali são abrigados estão ameaçadas de extinção, como a preguiça de coleira, lobo-guará, gato-maracajá, bagrinho, borboleta da praia, onça parda, além do mico-leão dourado, que é um animal símbolo da unidade de conservação ambiental.