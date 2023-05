Homem é preso por matar idosa e esconder cadáver na Região dos Lagos

Imagens mostram suspeito caminhando com vítima momentos antes do crime - Foto: Reprodução

Imagens mostram suspeito caminhando com vítima momentos antes do crime - Foto: Reprodução

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (11/05) por acusações de matar e ocultar o corpo de uma idosa de 68 anos morta no último domingo (07/05). Moradora da Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, Nely Cabral Resende foi encontrada morta com marcas de facada no município vizinho, Arraial do Cabo, após alguns dias desaparecida.

Detido pela equipe do Serviço Reservado da PM, Jonas Vieira dos Santos, de 35 anos, era conhecido da vítima há algum tempo, segundo investigações. Ele costumava ser contratado por Nely para realizar serviços no apartamento onde ela vivia. A apuração dos agentes aponta que ele trabalhou junto com um comparsa para planejar o crime e que pretendia forçar a vítima a realizar saques financeiros.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao apartamento onde a vítima vivia mostram o momento em que ela deixa o local junto do de Jonas. Confira:

null Reprodução

Autor: Reprodução

Após o levantamento, os PMs, junto de agentes da 126ª DP (Cabo Frio), localizaram o acusado. Aos policiais, ele contou que o cadáver estava no distrito de Monte Alto, em Arraial. Em seguida, o acusado foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e preso. O outro suspeito ainda não foi encontrado e está sendo investigado.