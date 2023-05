Guarda Ambiental aldeense apreende 50kg de camarão em operação de fiscalização do Defeso

A operação começou, na sexta-feira (05/05), no bairro Ponta do Ambrósio - Foto: Divulgação

A Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia segue empenhada em garantir o defeso do camarão e combater a pesca ilegal na Lagoa de Araruama. No último final de semana, os agentes realizaram uma operação conjunta com a Unidade de Polícia Ambiental (Upam) e a Guarda Civil Municipal (GCM). Na ocasião, os agentes apreenderam 50 kg de camarão e 3 redes de pesca em diversos pontos da cidade.

A operação começou, na sexta-feira (05/05), no bairro Ponta do Ambrósio, avançou pelos bairros Baixo Grande, Mossoró e Porto do Aldeia, nos ranchos de pesca do Camerum, e finalizou na Ponta da Areia, no Boqueirão, onde confiscaram 40kg de camarão. Já no sábado (06/05), a operação continuou no Centro e mais 5kg foram apreendidos. Por fim, a Guarda Ambiental apreendeu cerca de 5kg no Porto da Aldeia, nesta segunda-feira (08/05). Todo o material foi enviado para a 125ª DP.

O comandante da Guarda Ambiental, Thaian Carvalho, comentou sobre a fiscalização. “Os agentes vêm realizando operações conjuntas com a 8ª Upam e a GCM para combater a pesca e comercialização e, assim, fazer valer esse período primordial para crescimento e proliferação da espécie”, explicou.

Vale destacar que o período do Defeso é estipulado por lei e proíbe a pesca na Lagoa de Araruama. O objetivo é garantir a reprodução das espécies nativas sem a ação da interferência humana, como a atividade da pesca. Quem for pego em flagrante, realizando pesca e comercialização durante esse período, pode ser preso. Com isso, ao fim dos três meses do Defeso, os pescadores contam com um pescado farto e de qualidade.

NOVO DEFESO DO CAMARÃO

O período de Defeso do camarão passou por alterações e agora acontece de 1º de abril a 30 de junho. A mudança, publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visa proteger a época de recrutamento do animal e possibilitar a pesca artesanal na Lagoa de Araruama quando os camarões estiverem maiores. Antes, o período de defesa era o mesmo dos peixes, de 1º de agosto a 31 de outubro.