Guarda é ferido após homem jogar pedra em viatura em Cabo Frio

Um guarda municipal ficou ferido após um homem jogar uma pedra contra o vidro traseiro da viatura em que ele estava. O caso aconteceu no último sábado (6), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O agente, que trabalha para a Ronda Escolar da Guarda Municipal do município, teve ferimentos no braço causados pelos estilhaços de vidro e precisou ser levado para uma Unidade de Pronto-Atendimento. No momento da agressão, ele e outro guarda se dirigiam para a Escola Municipal Domingos Sávio.

O suspeito da ação é um motociclista que os agentes tentaram advertir por realizar manobras proibidas na Avenida Joaquim Nogueira. Ele fugiu em alta velocidade do local, mas depois teria voltado para agredir os guardas. Após arremessar a pedra, ele conseguiu fugir novamente.

Segundo a Guarda Municipal de Cabo Frio, o dano à viatura prejudicará os serviços essenciais de segurança em mais de 90 escolas municipais e 50 escolas particulares.