Policiais são presos acusados de homicídios em Búzios, vídeo!

Na madrugada desta terça-feira (02), agentes da Patrulhamento Tático Móvel de Búzios prenderam quatro homens suspeitos homicídios Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Manguinhos, no município da Região dos Lagos.

Os homens, sendo dois PMs e um policial penal, vitimaram quatro pessoas próximo a uma lanchonete. Duas pessoas morreram na hora e uma mulher acabou ferida por estilhaços e um homem foi ferido nas nádegas. Os sobreviventes foram socorridos e não correm risco de morte.

Testemunhas contaram que os homens estavam em um veículo HB20. Equipes da PM realizaram um cerco tático para capturar o veículo, a operação obteve sucesso e os quatro autores foram presos, sendo três policiais. Junto com os criminosos, foram apreendidos o veículo modelo Hyundai HB20, cinco pistolas, 121 munições, três granadas, 10 carregadores de pistolas, dinheiro em espécie, três pares de luva descartável, três toucas ninja e outros materiais.

Em nota, a PM informou que a Corregedoria Geral da Polícia Militar acompanha o caso.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no fim da noite de terça-feira (02/05), policiais militares 25ºBPM (Cabo Frio) prenderam quatro ocupantes de um carro e apreenderam cinco pistolas, 121 munições, três granadas, 10 carregadores de pistolas, dinheiro em espécie, três pares de luva descartável, três toucas ninja e outros materiais no município de Búzios. As prisões ocorreram durante cerco feito pelo 25ºBPM após quatro pessoas terem sido feridas por disparos de arma de fogo no bairro Manguinhos - duas vieram a óbito e duas feridas foram socorridas para hospital da região.

O carro em que os presos estavam trata-se de produto de roubo. Dois dos presos foram identificados como policiais militares e um como policial penal ".

A ocorrência foi encaminhada para a 127ª DP. Um dos presos já responde por porte de arma e constituição de milícia.