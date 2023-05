Prefeito de Cabo Frio sofre acidente em aeroporto de Fortaleza

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), caiu no Aeroporto de Fortaleza quando estava voltando para o Rio de Janeiro, no último domingo (30). De acordo com o portal RC24h, Zé informou que bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos.

Já em Cabo Frio, o prefeito foi submetido a uma tomografia, mas não foram constatados danos da queda.

Na última semana, José Bonifácio esteve no Ceará para participar de um seminário sobre moedas sociais.