Família procura por jovem de Cabo Frio desaparecido

Pessoas com informações a respeito do paradeiro de ]Bruno podem entrar em contato pelo telefone (22) 999775565 - Foto: Reprodução

Está desaparecido desde a última quinta-feira (01/05) o jovem Bruno Duarte, de 20 anos, morador de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O jovem saiu de casa sem dizer para onde ia e, desde então, não retornou. Informações de transações com o cartão do rapaz indicam que, no mesmo dia, ele esteve a caminho de Angra dos Reis, município localizado a cerca de 300 km do local onde mora.

"Ele não deu explicação e não está atendendo o telefone", conta a mãe do jovem, Bruna Duarte, de 39 anos. Há cerca de 1 ano, Bruno vive junto de seu irmão Evaldo Jonathan, de 22, em Porto do Carro, mesmo bairro em Cabo Frio onde a mãe mora.

Antes do desaparecimento, ele chegou a contar a família que pretendia "viajar" a capital do Rio em breve, mas ainda não havia especificado quando o faria. As malas que pretendia levar para a viagem e pertences pessoais não foram levados por ele, que saiu de casa sem dizer para onde ia.

De acordo com o relato da família, ele saiu em um horário em que ninguém estava em casa e, portanto, ninguém sabe com qual roupa estava quando deixou sua residência. No mesmo dia, mais tarde, ele conversou com a mãe por telefone sem dar sinais de que poderia estar longe de casa. "Mandei mensagem para ele, falou que estava tudo bem e não disse que não estava em casa", conta Bruna.

Na noite do mesmo dia, porém, uma transação financeira envolvendo o serviço PagSeguro foi registrada com os dados do jovem. O registro indica que uma passagem de ônibus para Angra dos Reis foi comprada com o cartão de crédito que ele usava. O jovem tem familiares por lá, mas nenhum deles têm qualquer informação sobre ele, assim como outros amigos e parentes, que não sabem o que pode ter acontecido.

Bruna acredita que o rapaz possa estar "desorientado" e que esteja andando sem um rumo definido. "Eu acredito que não é que ele esteja chateado. Acredito que ele só falou: 'vou embora'. Acho que está desorientado por conta da depressão", desabafa a mãe, preocupada.

O menino não tem histórico de desavenças conhecidos, mas enfrenta um quadro depressivo. Recentemente, ele se demitiu do trabalho como garçom em um hotel de Armação dos Búzios e não cumpriu o aviso prévio por conta do quadro. "Ele é um garoto muito tranquilo, responsável. Se formou recentemente como professor. É um menino tranquilo, tanto que todos os amigos estão mandando mensagem sem entender", conta Bruna

A família pede que pessoas com informações que possam ajudar a desvendar o respeito do paradeiro de Bruno entre em contato através do telefone (22) 999775565.