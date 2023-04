Três policiais militares são acusados de estupro e agressão em Saquarema

Três policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) estão sendo acusados de estuprar e agredir uma jovem em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. O episódio teria ocorrido após uma abordagem em um bar na última quarta-feira (26), quando dois homens suspeitos teriam fugido do local, deixando para trás uma quantidade de drogas.

Segundo relato da vítima, ela e uma amiga foram conduzidas pelos policiais militares ao DPO de Saquarema e, posteriormente, levadas a um local deserto no bairro Vilatur. A jovem afirma que foi nesse momento que os agentes teriam iniciado as agressões após perguntarem se elas conheciam os suspeitos.

As vítimas registraram o caso na 118ªDP (Araruama) e a denúncia foi encaminhada para a 124ªDP (Saquarema), que está investigando o episódio.