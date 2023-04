PM inaugura nova sede de Companhia Destacada na Região dos Lagos

A Polícia Militar inaugurou a nova sede da 4ª Companhia Destacada e do Posto de Policiamento Rodoviário 4.1 do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na RJ-106, km 102. Amplas e funcionais, as instalações ficam em Ubás, na cidade de Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

A mudança de endereço da construção, que hoje está localizada em uma região de melhor visibilidade para tornar o trabalho da equipe policial ainda mais eficaz, traz benefícios não somente para a corporação, mas principalmente para a população que transita e reside na localidade.

O novo endereço foi escolhido de forma estratégica para a realização da distribuição do policiamento nas rodovias que cortam os municípios da Região dos Lagos.

"O maior objetivo é tornar o policiamento ostensivo mais dinâmico, a fim de contribuir efetivamente para a preservação da ordem pública, bem como prevenção de crimes e acidentes", disse o coronel Marcelo Ramos do Carmo, comandante do BPRv.

As novas dependências da construção são mais confortáveis, modernas e seguras, de modo a proporcionar maior qualidade ao cotidiano do policial militar que, somada a outros fatores, contribuem para uma melhor prestação do serviço público à sociedade.

O Batalhão de Polícia Rodoviária possui cinco Companhias, que contam com um total de 39 Postos de Policiamento Rodoviário para realizar o patrulhamento nos seis mil quilômetros da malha rodoviária estadual.