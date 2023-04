Polícia apreende submetralhadora e drogas após dois dias de operação em Iguaba

Uma submetralhadora artesanal foi apreendida por agentes da 129ªDP (Iguaba) durante uma operação contra o tráfico de drogas, realizada nesta terça (25) e quarta-feira (26), no município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio.

A ação aconteceu em uma mata próxima à Lagoa do Bulcão. Os agentes apreenderam, além do armamento, uma grande quantidade de drogas, carregadores, munições e material para embalar as drogas.

Segundo informações da polícia, a submetralhadora foi apreendida na terça, enquanto o restante do material foi encontrado nesta quarta, segundo dia de operação. A polícia não informou a quantidade de droga apreendida.