Jovem é preso após tentar matar homem com machado em Saquarema

Um jovem de 24 anos foi preso no último domingo (23/04), em Saquarema, na Região dos Lagos. Ele é acusado de ter tentado matar outro homem com um machado. A vítima segue internada.

Os dois teriam brigado na manhã do domingo e o acusado teria golpeado o outro rapaz na cabeça. Ferido, o homem deu entrada no Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azevedo, com ferimentos no rosto e em outras partes da cabeça.

A Polícia foi acionada e capturou o suspeito, que foi levado para a Central de Flagrantes do dia, a 118ª DP (Araruama). Ele está à disposição da Justiça e deve responder por tentativa de homicídio.