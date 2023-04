Foragido da Justiça por homicídio é preso em Saquarema

Um homem de 28 anos foi preso por policiais militares, no início da tarde desta segunda-feira (24), em Jaconé, Saquarema. Ele estaria em um veículo clonado e contra ele há mandados de prisão em aberto pelos crimes de sequestro, cárcere privado e homicídio.

Enquanto transitavam pela RJ-118, na altura do km 7, os agentes tiveram a atenção voltada para o veículo em que o acusado estava. Inicialmente, o suspeito não obedeceu a ordem de parada dada pelos PMs, mas foi alcançado e precisou parar na via.

Na abordagem, os agentes observaram que o chassi do veículo estaria diferente, o que confirmaria a suspeita de se tratar de um veículo clonado. No local, também foram constatados dois mandados de prisão contra o homem natural de Maricá.

Segundo informações, o suspeito faria parte do tráfico da Comunidade do Risca Faca, em Inoã, e estaria envolvido no assassinato de Caio Molina Tavares, de 29 anos, morto por traficantes da comunidade, no mês de junho, e também envolvido em uma tentativa de homicídio.

O suspeito foi então conduzido para 124ª DP (Saquarema), onde permaneceu preso. O veículo foi levado para a perícia.