Jovem acusado de envolvimento com o tráfico em São Pedro da Aldeia é preso

Um jovem de 22 anos, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi preso na noite do último domingo (23/04). Porções de maconha e cocaína foram apreendidas com ele.

Agentes da Polícia Militar informaram que uma equipe estava patrulhando próximo à Casa da Flor, no Parque Estoril, quando recebeu uma denúncia anônima sobre um suposto traficante na Estrada dos Passageiros.

No local, os oficiais apuraram a denúncia com base nas informações recebidas. Ao perceber a chegada dos agentes, o suspeito, que já tina anotações por tráfico, tentou escapar, mas acabou sendo capturado em seguida depois que os policiais realizaram um cerco na região.

117 "tirinhas" de maconha, 78 pinos de cocaína e cerca de 20 reais em espécie foram apreendidos. Tanto o material como o suspeito foram levados para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia). Em seguida, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes do final de semana, a 126ª DP (Cabo Frio).