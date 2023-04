Arraial do Cabo abre inscrições de processo seletivo para cadastro de reserva

A Prefeitura de Arraial do Cabo publicou, nesta quinta-feira (20), o edital do Processo Seletivo Simplificado para criação de cadastro de reserva para vagas de contratação temporária. As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (24), de forma gratuita, pelo link http://aprocesso.com.br/arraial.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de abril de 2023. O processo seletivo disponibiliza vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A classificação e eliminação das candidaturas serão feitas por meio de comprovação e avaliação de títulos referentes à formação acadêmica, experiência profissional e formação continuada.

As vagas são para diversas áreas de atuação e podem ser conferidas a seguir:

Auxiliar de serviços gerais

Cozinheiro

Recepcionista

Vigia

Auxiliar Administrativo

Educador Social

Guarda-Vidas

Motorista D

Técnico Cadista

Técnico de Enfermagem

Técnico de Informática

Arquiteto

Assistente Social

Engenheiro Civil

Fisioterapeuta

Pedagogo

Psicólogo

O edital completo você encontra no portal do município, no site arraial.rj.gov.br, no Diário Oficial do Município, edição 827 de 20/04/2023