"Gordinho" é preso com drogas em Arraial do Cabo

Um homem foi preso com cápsulas de cocaína no centro de Arraial do Cabo na última quinta-feira (20/04). Conhecido pelo apelido "Gordinho", o suspeito teria tentado escapar mas acabou capturado pela Polícia.

De acordo com informações da corporação, "uma guarnição estava realizando patrulhamento em uma esquina da Avenida Leonel Brizola, com a Rua Tomé de Souza. O suspeito foi visto vestindo um colete de mototaxista em atitude suspeita próximo a um bar.

"Gordinho" teria corrido para dentro de um bar na tentativa de fugir dos oficiais, segundo relatos. Ao entrarem no local e iniciarem as burcas, porém, os agentes encontraram 28 cápsulas de cocaína no topo de uma geladeira no estabelecimento.

Em seguida, o acusado foi detido. Com ele, também foram encontrados 492 reais em dinheiro.. Todo o material entorpecente foi apreendido e a ocorrência foi registrada na 132ª DP (Arraial do Cabo), para onde foi levado o suspeito.