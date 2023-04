Avô que estuprou a própria neta é preso na Região dos Lagos

Ele foi capturado no bairro da Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos - Foto: Divulgação

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta terça-feira (18/04), um homem condenado por estupro de vulnerável. Ele foi capturado no bairro da Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo as investigações, a vítima era a própria neta do autor, que tinha 12 anos. Os crimes foram cometidos entre o segundo semestre de 2011 e o início de 2012, no interior da residência dele. Pelo delito, o homem foi condenado a 18 anos de prisão.