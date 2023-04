Polícia Civil prende falso delegado em Saquarema

No momento da prisão, o falso delegado estava com o distintivo, algema, duas munições de arma de fogo e outros documentos - Foto: Divulgação

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante um homem que se apresentava como delegado da Polícia Federal Ambiental, nesta terça-feira (18). Ele foi capturado após denúncia da Secretária Municipal de Urbanismo de Saquarema.

Segundo os agentes, o criminoso se apresentou com um distintivo do Serviço de Informações Agente de Inteligência Confidencial Reservada e com uma carteira funcional, para exigir uma planta de quadra e espelho cadastral de imóvel.

