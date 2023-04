Idoso foge após ser flagrado furtando farmácia em Cabo Frio

Um idoso foi flagrado furtando diversas latas de leite em pó e desodorantes dentro de uma farmácia no centro de Cabo Frio, na manhã dessa quarta-feira (12/04). O acusado conseguiu escapar, mas os produtos foram recuperados.

As imagens flagradas pela câmera de segurança do estabelecimento, que fica na Avenida Nossa Senhora da Assunção, mostram o homem escondendo oito latas de leite em pó e oito frascos de desodorante em uma sacola.

Após pegar os produtos, o homem tentou fugir, mas acabou sendo percebido pelos funcionários da farmácia e alcançado por um entregador do local, que conseguiu pegar a sacola com os produtos. De acordo com informações, todos os objetos de furto foram recuperados. O acusado, porém, subiu em uma bicicleta e conseguiu escapar do local.