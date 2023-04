Prefeitura de Araruama inicia vacinação contra a gripe nesta quarta-feira (12)

Também haverá o Dia D da vacinação contra a gripe, no dia 06 de maio - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, vai iniciar a vacinação contra a gripe nesta quarta-feira, 12, com término no dia 31 de maio.

O público-alvo, determinado pelo Ministério da Saúde, é formado por:

*Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

*Gestantes

*Puérperas

*Povos indígenas

*Trabalhadores da Saúde

*Idosos a partir de 60 anos

*Professores das escolas públicas e privadas

*Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência permanente

*Profissionais das Forças de Segurança e salvamento e das Forças Armadas

*Caminhoneiros

*Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos

*Trabalhadores portuários

*Funcionários do Sistema Prisional

*Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade

Veja os postos de saúde, dias da semana e horários em que a vacinação será realizada em Araruama.

*Segunda a sexta-feira, de 08h às 17h30

Policlínica Mataruna

Policlínica Praia Seca

*Segunda a sexta-feira, de 08h às 15h30

PSF Ponte dos Leites

PSF São Vicente

PSF Sobradinho

PSF Paracatu

PSF Itatiquara

PSF Sobara

PSF Norival

PSF Posse

Policlínica Bananeiras

Policlínica Fazendinha

Policlínica Morro Grande

Policlínica Iguabinha

Policlínica Boa Perna

Policlínica Areal

Já no Cimi serão imunizadas apenas crianças, gestantes e adolescentes de até 12 anos que façam parte do público-alvo, nos seguintes dias e horários:

Segunda, quarta e quinta-feira, 13h às 16h

Terça-feira, 08h às 16h

Sexta-feira, 08h às 12h

Atenção: também haverá o Dia D da vacinação contra a gripe que será no dia 06 de maio em todas as unidades de saúde citadas acima, no período de 08h às 13h.