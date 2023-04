Suspeito é preso após ser flagrado carregando ar-condicionado furtado em carrinho de mão

Um homem foi preso em flagrante após ser visto carregando um aparelho de ar-condicionado em um carrinho de mão no último domingo (09/04), em São Pedro da Aldeia, na Região do Lagos. A máquina era produto de furto, registrado algumas horas antes na região.

A pessoa responsável por tomar conta de uma residência no bairro Porto d’Aldeia procurou a Polícia para relatar que o ar da casa onde estava foi furtado durante a tarde. Policiais militares iniciaram as buscas na região e encontraram, algumas horas depois, um homem de 32 anos carregando um carrinho de mão com um objeto de volume estranho.

Após abordarem o homem e "desembrulharem" a carga do carrinho, os agentes descobriram que o suspeito estava levando um ar condicionado que correspondia às descrições apresentadas pela vítima. O aparelho foi apreendido e devolvido à residência.

O acusado foi levado para a Central de Flagrantes da região no dia, a 126ª DP (Cabo Frio). Ele chegou a se identificar com um nome falso antes de confessar o crime. Ele foi preso por furto e falsidade ideológica. Em seu histórico, já haviam anotações criminais por furto, lesão corporal, ameaça, e posse e uso de drogas.