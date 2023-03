Polícia Civil conclui inquérito sobre a morte de militares carbonizados na Região dos Lagos

Vítimas estavam na região para assistir ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo do Catar - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de dois militares da Marinha e do Exército, encontrados carbonizados dentro de um carro em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. O caso aconteceu no dia 3 de dezembro de 2022.

As vítimas eram o sargento da Marinha, Sidney Lins dos Santos Júnior, e o sargento do Exército, Júlio César Mikaloski Equey. Eles estavam na região para assistir ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo do Catar, ocorrida no ano passado.

Nesta quinta-feira (23), policiais civis da 125ª DP (São Pedro) cumpriram mandados de prisão preventiva contra dois policiais militares, lotados no batalhão da Região dos Lagos. Eles são acusados pela polícia de terem cometido o crime junto com um terceiro homem, que é primo de um dos policiais. O PM Alexsander Amorim da Silva foi preso suspeito do crime em janeiro e estava na Unidade Prisional da unidade militar.

De acordo com a Polícia Civil, o outro policial, Marcos Paulo Tavares Ferreira, se apresentou à delegacia junto de um advogado depois que tomou conhecimento de que havia um mandado de prisão contra ele. O terceiro suspeito é Luiz Marcelo Amorim Trindade, que é primo do PM Alexsander e é considerado foragido.

Segundo a investigação, os três acusados sequestraram os dois militares, os levaram para um local afastado e os executaram com tiros na cabeça. Em seguida, colocaram os corpos no carro das vítimas e atearam fogo, na tentativa de dificultar a identificação.

O motivo do crime ainda não foi esclarecido pela polícia, mas uma das linhas de investigação aponta para uma possível vingança por um desentendimento entre os militares e os policiais. A Polícia Civil informou que continuará com as investigações para esclarecer o caso e prender o terceiro suspeito, Luiz Marcelo Amorim Trindade.