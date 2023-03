Homem é preso após entrar com contrato de trabalho falso na Prefeitura em Araruama

Agentes da Polícia Civil estiveram na Prefeitura depois que Procuradoria-Geral confirmou falsidade do documento - Foto: Divulgação

Um homem foi preso na última terça-feira (21/03) após chegar na Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, apresentando um contrato de trabalho falso. Ele foi ao Departamento de Recursos Humanos (RH) para se apresentar como "auxiliar de serviços jurídicos" do local.

Segundo relatos de testemunhas, o documento falso simulava um contrato por tempo determinado para o cargo. Uma funcionária do departamento suspeitou da atitude do acusado e resolveu chamar a Procuradoria-Geral do município, que confirmou se tratar de uma documentação fraudulenta.

Agentes da 118ª DP (Araruama) foram acionados ao local. O homem foi preso por estelionato e levado para a delegacia local, que registrou a ocorrência.