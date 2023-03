Polícia procura três envolvidos em ataque a tiros em Iguaba Grande

O Disque Denúncia, divulga nesta terça-feira (21), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 129ª DP (Iguaba Grande), a fim de obter informações que levem às prisões dos traficantes, Wendel Henrique Bragança Batista, vulgo “Bililico”, de 29 anos; Marcos Vinicius Azevedo Simão, de 25 e Jefferson Fernandes Pereira Lima, de 36 anos. Eles são os principais suspeitos de terem atirado contra pessoas em um bar em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio, no dia 9 de março. Duas pessoas morreram e três foram baleadas, entre os feridos está o vereador da cidade Elifas Ramalho.

Entre os mortos estão Rodney Ramalho, que era diretor do time Cruz Azul Futebol Clube; e Geraldo Mangela, irmão do vereador. As vítimas estavam no bar no dia do crime para comemorar o aniversário de Geraldo.

Elifas e Geraldo não eram os alvos dos criminosos, mas sim um conhecido deles. A Delegada Titular de Iguaba Grande, Drª Janaína Peregrino, disse que o homem que era o alvo dos traficantes também foi baleado, mas sobreviveu.

Investigações indicam que o motivo do crime foram desavenças pessoais entre o alvo e os criminosos. O homem, que é conhecido do vereador não estava no bar para a comemoração. Ele teria passado na frente do bar, cumprimentou o vereador e então foi convidado para participar da comemoração, foi quando os traficantes avistaram seu alvo e começaram a disparar vários tiros em direção ao bar.

Contra Marcos Vinicius e Wendel Henrique, foi expedido um Mandado de Prisão, pelos crimes de Homicídio Qualificado (duas vezes) e Homicídio Qualificado Tentado (três vezes) e contra Jefferson Fernandes foi expedido um pela Comarca de Iguaba Grande. Marcos Vinicius já tem 24 anotações criminais e tinha saído da cadeia dois dias antes do crime, no dia 7 de março. Todos já são considerados foragidos da Justiça.

Denuncie a localização dos envolvidos no ataque ao bar, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.