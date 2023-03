Acidente em São Pedro da Aldeia mata policial e filha de 9 anos

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após uma batida entre dois carros de passeio no km 118 da rodovia RJ-106, na altura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na tarde do último domingo (19). Um policial e sua filha de 9 anos estão entre as vítimas fatais do acidente.

Segundo agentes do Corpo de Bombeiros, o cabo da Polícia Militar Marcelo Santos Bernardo de Lanna, de 42 anos, e a Manuela Oliveira de Lanna, de 9, já haviam falecido quando o socorro chegou. A outra vítima fatal, do sexo masculino, veio à óbito no caminho até o hospital. A esposa do PM morto na colisão, Karina Figueredo de Oliveira de Lanna, sobreviveu e foi levada paro o Pronto Socorro de São Pedro da Aldeia.

A mulher tem quadro estável e aguarda transferência para uma unidade privada de saúde. Além dela, um homem e uma mulher foram levados para o Pronto Socorro. Ele foi atendido e ficou em observação por algumas horas antes de ser liberado da unidade. Já a outra mulher teve uma fratura exposta e precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

De acordo com a Polícia, o carro do agente do PM foi vítima de uma colisão frontal com outro veículo que invadiu a contramão. O corpo das vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e ainda não há informações a respeito dos sepultamento.