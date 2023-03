Uerj tem decisão favorável à posse parcial do imóvel da Ferlagos em Cabo Frio

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) conseguiu decisão da Justiça favorável à posse parcial do imóvel da Ferlagos, em Cabo Frio, para a instalação do seu novo campus, na última quinta-feira (16). A 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça determinou por unanimidade que a universidade poderá fazer uso do prédio localizado ao lado do Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro (HUHC), para a implementação dos cursos de Medicina, Ciências Ambientais e Geografia. Com isso, a Uerj poderá iniciar as atividades acadêmicas compartilhando o espaço disponível neste primeiro momento. Passados 18 meses, a posse do respectivo imóvel será plena e total.

"Essa foi uma grande vitória para a nossa universidade. Assim que for emitida imissão de posse, vamos entrar no campus para começar as obras que vão permitir darmos início aos nossos cursos", afirmou o reitor Mario Carneiro