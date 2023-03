Polícia Civil prende integrantes do PCC em Búzios

Os acusados foram localizados em Armação dos Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Os acusados foram localizados em Armação dos Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta sexta-feira (17/03), dois integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as investigações, eles atuavam principalmente no estado de Rondônia, Região Norte do país.

Os acusados foram localizados em Armação dos Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, um deles tinha quatro mandados de prisão em aberto por homicídio, organização criminosa, corrupção de menores e tortura. Ele foi preso pela primeira vez em Rondônia, em 2014, após um assalto a banco. Após quase sete anos no sistema prisional, fugiu para o Rio de Janeiro.

O outro criminoso já foi preso duas vezes por roubo, tentativa de homicídio, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38. O autor foi autuado em flagrante pelo crime.