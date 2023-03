Foragido é encontrado carregando drogas em Cabo Frio

Um homem foragido da Justiça desde agosto do ano passado por tráfico de drogas foi preso na tarde do último sábado (18/03), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele foi encontrado na Estrada dos Búzios, ni limite entre as comunidades da Boca do Mato e da Estradinha.

Os agentes da Polícia Militar estavam realizando patrulhamento na região quando encontraram o suspeito. Com ele, foram apreendidos 231 pinos de cocaína, 15 pinos de maconha e 10 pinos de crack, além de 40 reais em dinheiro.

Ele foi levado à 126 DP (Cabo Frio), onde foi registrada a ocorrência, e autuado por tráfico de drogas.