Saquarema recebe segunda edição de festival de cerveja

Festa acontece de sexta a domingo, na Praça do Coração, no Centro - Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Mais de três anos após a última edição, a Saquarema Beer Fest volta a acontecer a partir desta sexta-feira (17/03), em Saquarema, na Região dos Lagos. Considerado o maior festival de cerveja da região, o evento tem entrada gratuita e acontece até o domingo (19/03), na Praça do Coração, no Centro da cidade.

Essa é a segunda edição da festa, que aconteceu pela primeira vez em outubro de 2019. A previsão é que, a partir deste ano, a atração aconteça duas vezes por ano; a primeira no verão e a segunda em outubro, na baixa temporada.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro., acredita que a retomada do evento pode trazer visitantes de diversas partes do Estado para aquecer a economia local. "A inclusão do “Saquarema Beer Fest” no calendário turístico municipal mostra a importância deste evento que une todo o ramo cervejeiro, além de gastronomia e turismo, movimentando bares, restaurantes, hotéis, pousadas e fabricantes de cerveja artesanal da nossa cidade e da região", celebrou.

A atração reunirá estandes de cerveja e chopp artesanal, assim como espaço de gastronomia e shows com música ao vivo. Nesta sexta (17/03) e no sábado (18/03), as atividades começam a partir das 16h e vão até 00h. Já no domingo, as atrações começam um pouco mais cedo e vão de 14h às 22h.