Confusão generalizada em bar de Cabo Frio termina em morte

Uma confusão generalizada, na noite da última quarta-feira (15), terminou com uma pessoa esfaqueada e morta e outras duas feridas em um bar, no bairro Itajuru, na região central de Cabo Frio.

De acordo com informações de testemunhas, uma mulher estava no local e, já alcoolizada, pediu outra cerveja para um dos funcionários do estabelecimento, de 23 anos, que se negou a vender o produto. Um outro homem, identificado como ‘Baiano’, começou a discutir com o rapaz e o jogou sobre uma caixa de bebidas. Dois clientes se aproximaram da confusão e tentaram conter o agressor. Em seguida, ele pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra o funcionário do bar, atingindo também as outras duas pessoas. Logo depois, o criminoso fugiu em direção à rodoviária.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. Os dois clientes, de 35 e 56 anos, foram encaminhados para o Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvão. Já o funcionário não resistiu aos ferimentos e morreu.

O agressor segue foragido e o caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). Uma mochila com pertences do homem, além de um aparelho celular foram recuperados por testemunhas e entregues na distrital.