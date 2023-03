Homem é morto a facadas dentro de casa em Cabo Frio

Um homem foi encontrado morto a facadas dentro do banheiro de casa, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na manhã dessa terça-feira (14). Felipe Pinheiro, de 38 anos, faria aniversário na próxima sexta-feira (17).

Mais conhecido como 'Pepi', a vítima foi morta com duas perfurações na parte de trás do pescoço. Uma ONG que defende os direitos LGBTQIA+ na cidade da Região dos Lagos, o Grupo Iguais, acredita em homofobia como possível motivação para o crime.

"Acompanharemos de perto as investigações sobre o crime e cobraremos justiça dos órgãos competentes. É imprescindível que sejam apuradas as circunstâncias do homicídio e que os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei", afirmou a ONG em publicação.

Segundo testemunhas, Felipe teria saído de uma festa, na madrugada dessa terça (14), acompanhado de uma pessoa que ainda não foi identificada.

O corpo da vítima foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio).