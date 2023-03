Dois homens morrem em tiroteio que feriu vereador em Iguaba Grande

Um ataque a tiros a um bar em Iguaba Grande na madrugada desta sexta (10), matou 2 pessoas e deixou 3 feridas. Entre os feridos, está o vereador Elifas Ramalho. Os homens estavam comemorando um aniversário quando criminosos passaram atirando de um carro.

Leia Mais: Vereador de Iguaba Grande é baleado durante tiroteio em bar

Geraldo Mangela, irmão do vereador, comemorava seu aniversário de 58 anos. Ele foi socorrido com vida, mas morreu no hospital horas depois. A outra vítima, Rodney Mello, era técnico do time de futebol Cidade Nova e morreu na hora. O corpo de Rodney foi levado para o IML de Cabo Frio

Elifas Ramalho passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é estável. Um primo do vereador, identificado como Luan, também foi baleado e segue internado.

O carro usado no crime foi encontrado incendiado em uma estrada da região.

A 129ª Delegacia de Polícia (Iguaba Grande) investiga o caso. Nenhum suspeito foi preso.