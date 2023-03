Homem tenta assaltar loja em Saquarema com pistola de cola quente

Um homem acusado de tentar assaltar um depósito com uma pistola de cola quente em Saquarema, na Região dos Lagos, na última sexta-feira (3), foi preso após seu plano falhar.

As câmeras de segurança do estabelecimento, localizado no distrito de Bacaxá, registraram o momento em que o homem tirou a pistola de cola quente da cintura e apontou para a atendente, tentando realizar o assalto. Logo após mostrar a pistola, ele guardou o objeto, e, em poucos segundos, saiu correndo do local.

A Polícia Militar informou que agentes do 25º BPM foram acionados para a ocorrência e conseguiram prender o suspeito. Com ele, foram apreendidos a pistola de cola quente e R$ 400 reais de um outro roubo a um comércio da região.

O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema).