Procon de São Pedro promove mutirão de renegociação de dívidas com empresas de telefonia

Os consumidores de São Pedro da Aldeia terão a oportunidade de solucionar problemas e negociar débitos por meio do 1º Mutirão de Renegociação de Dívidas com Empresas de Telefonia. Promovido pelo Procon aldeense, o evento será na próxima quarta-feira (08/03), a partir das 10h, na sede do órgão.

Não será necessário realizar pré-cadastro para participar do mutirão. Basta o consumidor comparecer à sede do Procon com os documentos de identificação e comprovante de residência. A iniciativa contará com a participação das operadoras Oi, Tim, Vivo e Claro.

O diretor do Procon, Eduardo Gomes, destacou a importância da iniciativa. “Nossa missão principal é a defesa dos interesses do consumidor aldeense, por isso convidamos os representantes das operadoras de telefonia para esse mutirão. Muitos consumidores têm acumulado débitos e, por não conseguirem contato com sua operadora, têm sua linha cortada e acabam com seus nomes inscritos nos cadastros restritivos de crédito, o SPC, SCPC e SERASA”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas no canal oficial de atendimento do Procon, por meio de ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp, no número (22) 2627 6086. O Procon de São Pedro da Aldeia fica na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum.