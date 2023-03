Saquarema recebe primeira etapa do campeonato estadual de Canoa Havaiana

A primeira das duas etapas do VAA RJ, o campeonato estadual de Canoa Havaiana do Rio de Janeiro, será disputada nos dias 18 e 19 de março, na Lagoa de Saquarema, na Região dos Lagos fluminense. Até o dia 8 de março, atletas de todo o estado podem se inscrever para as competições no site do VAA RJ (www.vaarj.com.br). Desde 2019, o campeonato não tinha uma etapa sediada na Região dos Lagos e Saquarena recebe o evento pela primeira vez.

Esta edição, que tem patrocínio da prefeitura de Saquarema, marca um recorde em termos de premiações para o esporte no Brasil. Ao todo, R$ 50 mil estarão em disputa. A categoria OC6 é a que oferece a maior recompensa aos campeões. Tanto no masculino quanto no feminino, as equipes que ficarem em primeiro lugar recebem R$ 6 mil. As segundas e terceiras recebem R$ 3 mil e R$ 1,5 mil cada.

Esta será a primeira etapa organizada pela nova diretoria da Federação de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro (FCHERJ), que assumiu o comando em janeiro. O novo presidente, Tiago Martins, acredita que o número de participantes do campeonato também deve bater um novo recorde. Segundo ele, já são mais de 500 inscritos.

"O campeonato estadual do Rio de Janeiro é, sem dúvidas, o maior do Brasil em número de competidores. Nem o campeonato brasileiro reúne tantos atletas. Outras regiões do país também têm competições estaduais, mas não com tantos participantes. Para o município que sedia o evento, é sempre uma oportunidade de receber milhares de visitantes, contando os competidores e o público que vai ao local para assistir e acaba movimentando o setor hoteleiro, os restaurantes e a infraestrutura de transporte da cidade", afirma Martins.

Todas as provas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Youtube VAA RJ. Tanto no sábado, dia 18, quanto no domingo, 19, a primeira largada acontece às 7h e a última às 12h30.

Com diversas categorias e percursos de 8km, 10km e 16km, o VAA RJ permite a participação de praticantes do esporte de quase todas as faixas etárias e também de paratletas. Além das competições chamadas de open, para atletas de todas as idades, há provas para juniores, nas categorias sub 16 e sub 19; e master, para pessoas acima de 40 anos, acima de 50, 60 e 70.

Até agora já estão confirmadas participações de atletas de cerca de 50 clubes de canoa espalhados pelas cidades de Niterói, Rio de Janeiro, Saquarema, Angra dos Reis, Paraty, Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Macaé e Araruama. A atual campeã brasileira He'e Nalu Roots Club, de Cabo Frio, também já está inscrita.

Nome: VAA RJ (campeonato estadual de Canoa Havaiana)

Data: 18 e 19 de março

Local: Lagoa de Saquarema

Mais informações: www.vaarj.com.br