Mulher grávida é agredida com pedaço de pau pelo companheiro e entra em trabalho de parto

Policiais da 129ª DP (Iguaba Grande) prenderam, na manhã desta terça-feira (28), um homem acusado de agredir fisicamente a companheira que estava grávida de 37 semanas. Devido às agressões, a vítima entrou em trabalho de parto prematuramente.

De acordo com a Polícia, o acusado foi preso em fragrante. A agressão iniciou com uma discussão entre o casal, que terminou com tapas e socos na vítima. Mesmo a deixando em situação crítica, Geremias ainda usou um pedaço de madeira para agredir ainda mais a mulher e para pressionar sua cabeça contra o chão.

Após a agressão, ela sentiu a sua bolsa romper e usou as últimas forças que tinha para pedir ajuda ao irmão, que prontamente chegou ao local. Depois, uma ambulância levou a vitima à UPA e, em seguida, à maternidade na cidade de São Pedro da Aldeia, pois estava em trabalho de parto.

Os policiais civis, com auxílio de policiais militares, procederam ao endereço do autor, onde conseguiram localizá-lo e lhe deram voz de prisão. No momento da abordagem e em sede policial, o acusado identificou-se falsamente, como se fosse o irmão da vítima, o que foi desmentido no momento de sua certificação pelo setor de inteligência policial.