Dois homens são presos após serem 'capturados' por deputado em Cabo Frio

Dois homens foram presos, na madrugada desta segunda-feira (27), acusados de invadirem e assaltarem um estabelecimento em São Bento, Cabo Frio, na Região dos Lagos. Além deles, uma terceira pessoa teria participado do crime e levado cerca de R$ 5 mil em garrafas de bebida alcoólica.

Os homens foram capturados com a ajuda do deputado estadual Filippe Poubel (PL), ex-vereador de São Gonçalo. Ele conta que estava em uma boate na região, da qual é sócio, por volta das 2h40, quando um cliente do local contou para ele que uma loja ao lado estava sendo invadida por suspeitos.

O deputado, então, relata que foi ao local e capturou um dos acusados, que saía com vários produtos na mão. Enquanto deixava o suspeito "acautelado" com populares no local, ele viu outro homem fugindo e, conforme relatou à Polícia, correu atrás dele para detê-lo.

Por fim, policiais militares foram acionados e encontraram os dois homens, detidos no local. Com ele, estava uma quantidade de mercadoria roubada avaliada em R$ 200. Segundo a dupla, uma mulher, ainda não identificada, teria participado do crime com ele e conseguido escapar com garrafas de whiskey, avaliadas, pelo proprietário do local furtado, em cerca de R$ 5 mil.

"Jamais poderia me omitir diante de um pedido de ajuda, até porque a população de bem trabalha muito, não merece ficar à mercê de banditismo. Felizmente, consegui interceptar parte do bando em flagrante, e colocar dois marginais na cadeia, amenizando o prejuízo do comerciante e livrando a sociedade desses bandidos", afirmou Poubel, a respeito do caso, que foi registrado pela 126ª DP (Cabo Frio).