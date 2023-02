Praia do Peró é cenário do maior festival de esportes de praia

Natação no mar e corrida na areia são algumas das provas que serão realizadas no primeiro fim de semana de março - Foto: Divulgação

Natação no mar e corrida na areia são algumas das provas que serão realizadas no primeiro fim de semana de março - Foto: Divulgação

Natação no mar e corrida na areia são algumas das provas que serão realizadas no primeiro fim de semana de março nas águas cristalinas e na natureza preservada da Praia do Peró, em Cabo Frio. A segunda edição no Peró do maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, o Rei e Rainha do Mar (RRM) reunirá milhares de atletas num dos mais lindos cenários da Costa Fluminense: a praia que ostenta a Bandeira Azul, selo internacional de qualidade ambiental conquistado pela comunidade local, através dos Amigos do Peró.

Mais uma vez, os atletas vão contornar o Morro do Vigia em provas de natação na época do ano que registra as correntes mais quentes e poucas ondulações e entradas de swell. Outro diferencial desta edição é a Beach & Trail Run 8 Km, que passa pelas trilhas das dunas da Praia do Peró, que tem 7,2 quilômetros de extensão nas áreas do Parque Estadual da Costa do Sol e Área de Preservação Ambiental do Pau Brasil.

Os atletas e convidados chegam no dia 04/03 e as provas serão realizadas no domingo, 05/03. As inscrições já estão disponíveis no site do evento, que pode ser acessado pelo endereço reierainhadomar.com.br.

“A Praia do Peró é uma joia ambiental da Costa do Sol, com selo internacional de qualidade ambiental que garante a gestão sustentável do local. É um santuário ecológico e ótimo para a prática de esportes” disse o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol, Marco Navega.

Entre as opções de natação, a programação contempla provas Open 500 m – para atletas a partir de 11 anos de idade –, Sprint 1 Km, Classic 2 Km, e Challenge 4 Km. Nas modalidades de corrida e caminhada, a Beach Run oferece provas de 2 Km e 5 Km. Abrangendo as duas modalidades, a Beach Biathlon conta com 1 Km de natação no mar e 2 Km de corrida na areia.

A modalidade Beach & Trail Run, que fez grande sucesso na edição passada, está confirmada mais uma vez com percurso de 8 Km. Para atletas mirins, o circuito traz provas específicas por idade: a Kids Run (3 e 4 anos, 50m; 5 a 7 anos, 100m; 8 a 10 anos, 300m; 11 a 13 anos, 600m; e a Kids Swim (9 a 11 anos 200m; 12 e 13 anos, 400m). Todas as modalidades terão a categoria Pessoa com Deficiência (PCD) com staff específico.

“A travessia Rei e Rainha do Mar no Peró possui um formato, diferente das demais provas, iniciando na Praia das Conchas e chegando na Praia do Peró. O caráter contemplativo da prova é bastante interessante, pois ao contornar o Morro do Vigia, pode-se observar suas formações, vegetação e noção da dimensão da ilha, uma vez que o traçado de contorno possui aproximadamente 2km. Como participante e morador do local, tive uma experiência diferenciada e extasiante, pois sempre tive vontade de circundar o Morro, mas essa travessia deve ser realizada de forma segura e com suporte, como é feita nesta prova” comentou o engenheiro Gustavo Eric de Oliveira Carvalho, do movimento Amigos do Peró.

O RRM é realizado desde 2009 pela Effect Sport, proporcionando a milhares de atletas, entre profissionais e amadores, uma experiência em belos cenários do litoral brasileiro. Com dezenas de etapas e evoluindo ao longo da história, o evento recebeu multicampeões olímpicos e mundiais, como Ana Marcela Cunha, Sharon Van Rouwendaal, Ferry Weertman, Aaron Peirsol e Oussama Mellouli.