Idosa sofre fratura exposta na perna ao ser atingida por onda na praia de Itaúna, em Saquarema

Na manhã desta terça-feira (21), uma idosa de 66 anos sofrendo uma fratura exposta na perna ao ser derrubada por uma onda gigante que a fez cair na areia da Praia de Itaúna, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Defesa Civil de Saquarema, o mar está agitado, com ondas que atingem até 1,8 metros de altura.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama e de acordo com informações do local, foi medicada e estabilizada e será transferida para um hospital particular por opção da família. O quadro da idosa é estável.