Carnaval em Cabo Frio (RJ) terá dezenas de atrações, confira!

A Prefeitura de Cabo Frio e a Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas (Abaccaf) apresentaram a programação oficial do Carnaval na cidade. Ao todo, 24 agremiações carnavalescas estarão nas ruas de Cabo Frio, somando mais de 30 eventos. Entre os belos cenários da festa de Momo estão as praias do Forte e do Peró, além do bucólico bairro da Passagem.

O retorno da festa às ruas e praias está animando os foliões, que prometem lotar a cidade. “A ocupação hoteleira está em 90% e, até o fim de semana, esperamos que ela fique bem próxima dos 100%”, comemora Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.

A abertura oficial da folia acontece nesta sexta-feira (17), na Estação do Carnaval da Praia do Forte, a partir das 16h. No local também será realizada a entrega das chaves da cidade para o Rei Momo.

Entre as atrações, estarão as Estações do Carnaval na Praia do Forte e no Peró, além do espaço kids na orla da Praia das Palmeiras. Em 2023, após dez anos, a Prefeitura trará de volta a tradicional Brincareta, retratando na forma de grandes bonecos as grandes figuras políticas e culturais da cidade.

“Este será o Carnaval da superação, agregando valor às atividades culturais, deixando de ser só diversão e passando a ter um olhar voltado para a economia criativa da festa”, destaca o presidente da Abaccaf, Joir Reis.

Para quem viaja com os pequenos, a programação do Shopping Park Lagos é gratuita e voltada para as famílias, com Bailinho Infantil, Desfile Pet, Desfile Infantil, Aulas de Dança, Bloco Infantil e Baile da Melhor Idade. As atividades acontecem no sábado e no domingo (18 e 19/02).

Confira a programação completa de eventos e blocos:

Dia 17 (sexta):

. Abertura oficial do Carnaval - Estação Praia do Forte - 16h às 19h

. Desfile do bloco “Os Brasileirinhos” (Homenagem a Waldir Azevedo) - Estação Praia do Forte - 18h às 22h

. Bloco A Moda C - Concentração no Canto do Forte São Matheus - 8h às 14h

. Bloco da Vacina - Concentra no Largo de São Benedito - na Passagem - 17h

Dia 18 (sábado):

. Bloco Brincareta - Concentra na Praça Gentil Gomes Faria - 13h às 18h

. Bloco Perocão - Concentração na Avenida dos Pescadores, esquina com a Avenida dos Namorados - 12h às 23h30

. Bloco da Latinha - Concentração na Estação do Carnaval Praia do Forte - 16h às 02h

. Bloco Gentileza Gera Gentileza - Concentração Rua Santana - Praça da Vila Nova - 14h às 23h30

. Bloco Que Merda é Essa? - Concentração na Rua Major Belegard, nº 171- 19h às 23h59

. Bloco Volta Pra Mim - Concentração na Avenida Excelsior (Quadra de Esportes) - 14h às 22h59

. Bloco Azul e Branco - Concentração em frente ao Clube São Cristovão - 13h às 23h

Dia 19 (domingo):

. Bloco Parókia - Jorge Lóssio com a Nilo Peçanha - das 16h às 01h

. Bloco da Coruja (Acadêmicos de Cabo Frio) - Concentra na Estação do Carnaval Praia do Forte - 16h às 02h

. Bloco Perocão - Concentração na Avenida dos Pescadores, esquina com a Avenida dos Namorados - 16h às 23h30

. Bloco Risco da Praia - Concentração na Orla da Praia do Siqueira - 12h às 18h

. Bloco Vermelho e Preto - Concentração em frente ao Clube São Cristovão - 19h às 01h

. Bloco Boi da Barra - Concentração na Avenida Almirante Barroso (Em frente ao Bar do Edu) - 14h às 19h

. Bloco das Damas - Concentração na Rua Antônio Feliciano de Almeida (Quadra da Vermelho e Branco) - 13h ás 20h

Dia 20 (segunda):

. Bloco Carnagay - Concentração na Estação do Carnaval Praia do Forte - 11h às 17h

. Blocos Folleyzada + Oh Sorte - Concentração na Estação do Carnaval da Praia do Forte - 16h às 02h

. Bloco Perocão - Concentração na Avenida dos Pescadores, esquina com a Avenida dos Namorados - 16h às 23h30

. Bloco Amigos do Tangará - Concentração na Praça de Alimentação no Caminho de Búzios - 15h às 22h30

. Bloco União do Arrastão - Concentração na Praça da Gamboa - 20h às 23h

. Bloco Rala Ovo - Concentração na Praça de São Cristovão -13h às 23h

Dia 21 (terça):

. Bloco da Inclusão - Concentração na Estação do Carnaval Praia do Forte (Desfile do Projeto de Pessoas com Deficiência) - 11h às 15h

, Bloco Brincareta - Concentração no Ginásio Poliesportivo - Tamoios - 13h às 18h

. Bloco Família é Mole Mas é Meu - Concentração na Estação do Carnaval Praia do Forte - 16h às 02h

. Bloco das Damas - Concentração Rua Antônio Feliciano de Almeida (Quadra da Vermelho e Branco) - 13h às 20h

Dia 22 (quarta):

. Bloco Delas - Concentração na Estação do Carnaval Praia do Forte - 14h às 22h30

Dia 25 (sábado):

. Bloco Os “Atrazados” - Concentração na Rua Santana - Praça da Vila Nova - 14h às 23h30

Programação Park Folia (Shopping Park Lagos)

Sábado (18/02)

-RECREAÇÃO INFANTIL, PINTURA, CONCURSO DE FANTASIA INFANTIL e CONCURSO DE FANTASIA PET - das 16h às 17h e das 17h40 às 18h40

-BLOCO DOS PALHACITOS – das 17h às 17h40, das 18h20 às 19h e das 19h30 às 20h

-BAILE DA MELHOR IDADE – das 13h às 16h

- DUDU CENT (aula de dança e apresentação) – às 16h e às 20h (entre os intervalos das atrações

Domingo (19/02)

-RECREAÇÃO INFANTIL, PINTURA, CONCURSO DE FANTASIA INFANTIL e CONCURSO DE FANTASIA PET - das 16h às 17h e das 17h40 às 18h40

-BANDA DA FOLIA – das 17h às 17h40, das 18h40 às 19h40

- DUDU CENT (aula de dança e apresentação) – às 16h e às 20h (entre os intervalos das atrações